Борьба с "серым" импортом и за права потребителя продолжается

С 1 ноября в Беларуси вводится маркировка контрольными знаками некоторых групп товаров. В этом списке - минеральная и питьевая вода в потребительской таре, моющие средства, а также телевизоры.

Эта продукция выбрана не случайно. Ее чаще других ввозят в страну по "серым схемам" без таможенных пошлин и налоговых платежей. На этом государство теряет большие деньги. А потребитель зачастую приобретает товар сомнительного качества.

Контрольные знаки имеют 20 элементов защиты. Случаи их подделки или имитации встречаются крайне редко.