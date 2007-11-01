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Борьба с "серым" импортом и за права потребителя продолжается

01 ноября 2007 09:28
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С 1 ноября в Беларуси вводится маркировка контрольными знаками некоторых групп товаров. В этом списке - минеральная и питьевая вода в потребительской таре, моющие средства, а также телевизоры.
Эта продукция выбрана не случайно. Ее чаще других ввозят в страну по "серым схемам" без таможенных пошлин и налоговых платежей. На этом государство теряет большие деньги. А потребитель зачастую приобретает товар сомнительного качества.
Контрольные знаки имеют 20 элементов защиты. Случаи их подделки или имитации встречаются крайне редко.
# Экономика

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