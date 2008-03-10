Импорт электроэнергии из России в Беларусь возобновляется

Договор вступает в силу с сегодняшнего дня. Все вопросы урегулированы, завершается процедура оформления документов. В целом в 2008 в нашу страну импортируют до 5 миллиардов киловаттчасов российской электроэнергии. Ее поставки с текущего года не осуществлялись, так как стороны вели переговоры о цене. К слову, Белорусская энергосистема способна полностью обеспечить потребности страны. Импорт для нас выгоден, чтобы оставить менее эффективные мощности в резерве.