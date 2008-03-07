США ограничивает доступ на свой рынок продукции компании "Белнефтехим"

Министерство финансов США опубликовало разъяснения по поводу мер экономического характера к предприятиям белорусского нефтехимического концерна.

Америка ограничивает доступ на свой рынок продукции. Как известно, в ноябре прошлого года активы компании "Белнефтехим" были заморожены в США. Опубликованные сегодня американским Минфином разъяснения - не что иное, как продолжение этой истории. Меры ограничения к белорусским нефтехимическим предприятиям применяются Америкой вопреки призывам к налаживанию отношений.

Запад предлагал официальному Минску организовать диалог. Беларусь в последнее время выстраивала систему взаимодействия с Европейским Союзом и США, даже по такой щепетильной теме, как нахождение в местах заключения отдельных лиц. Ряд условий Беларусь выполнила, по некоторым другим необходимо было время для юридического оформления. Тем не менее, Беларусь дала гарантию полного выполнения требований. Взамен США обострили ситуацию, вводя ограничения против компании "Белнефтехим", а по сути это попытка нанести ущерб всей экономике и населению Беларуси. В связи с этим Министерство иностранных дел отзывает посла Беларуси из США в Минск, для консультаций и сделало сегодня официальное заявление.

Как отмечено в заявлении МИД Действия США стали грубейшим нарушением Меморандума 1994 года, согласно которому, в обмен на добровольный отказ Беларуси от обладания ядерным оружием, Соединенные Штаты Америки взяли на себя обязательство уважать независимость и суверенитет Республики Беларусь и, в частности, не применять в отношении нее меры экономического принуждения.