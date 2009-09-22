Десятая часть населения Литвы сидит без работы

В Литве зарегистрировано свыше 200 тыс. безработных. При этом Биржа труда может предложить лишь чуть более тысячи рабочих мест.

Количество безработных в сентябре оказалось в 5,5 раза больше, чем количество вакансий. Безработные составляют десятую часть трудоспособного населения страны. Как сообщает департамент статистики, во втором квартале уровень безработицы составил в Литве 13,6%. По данным агентства Eurostat, уровень безработицы в июле достиг 16,7%. Министерство финансов Литвы прогнозирует, что к 2010 году он вырастет до 20%.

Минимальное пособие по безработице в Литве, которое получают большинство безработных, составляет 350 литов (100 евро), максимальное - чуть больше 1000 литов (в зависимости от стажа и последней зарплаты). За восемь месяцев текущего года пособие по безработице было выплачено 121,6 тыс. безработным. Лишь 24,5 тыс. человек из них нашли работу. Так как пособие по безработице в Литве выплачивается лишь в течение полугода, почти 71,8 тыс. человек, не нашедших за это время работу, пособие получать перестали. При этом с каждым днем количество таких людей в Литве растет.

По сведениям литовских благотворительных организаций «Каритас», «Красный крест» и «Банк продуктов», сегодня каждый шестой человек в Литве недоедает. К концу года количество нуждающихся в продовольственной помощи может составить около полумиллиона человек, сообщает БЕЛТА.