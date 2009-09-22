Нацбанк расширил ломбардный список ценных бумаг

Национальный банк Беларуси расширил ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов.

Соответствующее постановление от 2 сентября 2009 года №145, которое вступает в силу с 22 сентября 2009 года, принято правлением главного банковского учреждения страны.

Ломбардный список расширен за счет включения в него облигаций местных исполнительных и распорядительных органов областей, Минска, районов и городов областного подчинения как с обеспечением, так и без обеспечения. Указанные облигации будут приниматься Национальным банком в залог по ломбардным и другим кредитам при условии допуска облигаций к обращению на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Коэффициенты обеспечения обязательств по включенным в ломбардный список ценным бумагам дифференцированы по уровням органов власти и по фактору наличия обеспечения и установлены в диапазоне от 0,9 до 0,75.

Включение в ломбардный список облигаций местных исполнительных и распорядительных органов будет способствовать расширению объема потенциального залога для рефинансирования в Национальном банке, а также увеличению возможностей Национального банка по поддержке ликвидности банков на рыночных принципах.

Кроме того, этим документом внесены изменения в постановление правления Национального банка от 18 октября 2006 года №153 «Об утверждении ломбардного списка ценных бумаг, принимаемых Национальным банком Республики Беларусь в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов», сообщает БЕЛТА.