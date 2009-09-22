Руководитель ВТО посещает Беларусь

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия проведет переговоры с руководством Государственного таможенного комитета и правительства Беларуси.

Пересев на велосипеды и прокатившись в свое удовольствие по городу, участники акции ещё раз обратили внимание на самый демократичный, а главное экологически чистый вид транспорта. И что немаловажно, на уважительное отношение к нему других участников дорожного движения.

- Суть этой акции - показать автомобилистам, что велосипед - не помеха, а часть дорожного движения. Чтобы велосипедисты не боялись, что их подрежут, а чувствовали себя свободно. Ведь велосипед это свобода, - заявил Денис Чикалев, лидер велоклуба.