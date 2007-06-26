Беларусь еще не определила окончательную дату проведения тендера на строительство АЭС

Об этом заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк.Одним из важных критериев будет предоставление кредита от стран - потенциальных участников проекта. Напомним, в 2007 году Беларусь должна завершить теоретические изыскания и выбрать стратегического партнера для строительства атомной электростанции, а также начать переговоры с поставщиком технологий и оборудования. К реализации проекта намечено приступить в 2008 году. Первый блок мощностью тысяча МВт планируется ввести в строй к 2014 году.