Беларусь будет развивать сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами

Беларусь заинтересована в инвестициях арабской компании "СБ-Телеком" в такие сферы, как гостиничный бизнес, цементное производство, телекоммуникации и другие. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с председателем правления данной компании Идом Самави.Александр Лукашенко высоко оценивает инвестиционный вклад этой компании в экономику страны. Как заявил глава государства, объем инвестиций "СБ-Телеком" в Беларусь исчисляется сотнями миллионов долларов. Президент высказал пожелание, чтобы Ид Самави оказал содействие белорусской стороне в определении перспективных направлений сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами.