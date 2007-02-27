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Беларусь будет развивать сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами

27 февраля 2007 12:48
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Беларусь заинтересована в инвестициях арабской компании "СБ-Телеком" в такие сферы, как гостиничный бизнес, цементное производство, телекоммуникации и другие. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с председателем правления данной компании Идом Самави.Александр Лукашенко высоко оценивает инвестиционный вклад этой компании в экономику страны. Как заявил глава государства, объем инвестиций "СБ-Телеком" в Беларусь исчисляется сотнями миллионов долларов. Президент высказал пожелание, чтобы Ид Самави оказал содействие белорусской стороне в определении перспективных направлений сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
# Экономика

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