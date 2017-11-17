Церемония награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года» состоится 17 ноября в Минске

Новости Беларуси. 17 ноября в Минске назовут имя предпринимателя года. За почетное звание боролись более 40 бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они добились высоких результатов в различных областях: создают рабочие места, внедряют инновации, производят уникальные продукты, поддерживают и развивают культуру и спорт.

Конкурс проводится правительством, но исключительно среди частных предприятий. Победители получат возможность кредитования первый год под процент, равный половине ставки рефинансирования. Мероприятие приурочено к Всемирной неделе предпринимательства, которая в эти дни проходит в столице.