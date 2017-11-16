Прямой эфир

В Беларуси растет спрос на элитное загородное жилье

16 ноября 2017 17:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 361 сделка купли-продажи с начала 2017 года. Вырос и верхний ценовой диапазон сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в 2016 году самый дорогой дом был продан за 340 тысяч долларов, то в этом элитный коттедж купили за 400 тысяч долларов. А ведь год еще не закончился, и более крупные сделки, возможно, еще впереди. При этом количество продаж с суммой сделки выше 100 тысяч долларов по итогам 10 месяцев уже превысило показатель всего 2016 года.

Больше новостей экономики за 16 ноября здесь.

# Экономика # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Хосписам в Минском районе в 2,5 раза уменьшили размер арендной платы за земельные участки
16 ноября 2017 17:10

Хосписам в Минском районе в 2,5 раза уменьшили размер арендной платы за земельные участки

С 17 ноября по-новому будут считать доходы семей, претендующих на льготный кредит
16 ноября 2017 17:09

С 17 ноября по-новому будут считать доходы семей, претендующих на льготный кредит

Новости экономики за 16.11.2017
16 ноября 2017 17:07

Новости экономики за 16.11.2017