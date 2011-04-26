Цены на квартиры в Минске

Самая дорогая квартира в мире была продана в середине сентября прошлого года в Монако за 306,5 миллионов долларов. Общая площадь двухуровневого пентхауса составляет 600 квадратных метров. В соседней Москве цены на квартиры зашкаливают за 40 миллионов долларов. В Минске тоже есть «золотое» жилье.

Согласно количеству сделок на рынке вторичной недвижимости, 2010 год стал для риэлтеров труднейшим за десять последних лет – ведь за год до этого цены на столичные квартиры просто рухнули и остановились на отметке 1250 условных единиц за метр квадратный. Ситуация изменилась лишь с приближением Нового года, когда минчане поспешили вложить деньги в недвижимость.

Лидерами на вторичном рынке жилья стали Центральный и Первомайский районы столицы. Самыми дорогими в этом году можно считать квартиры большой площадью, с огромной кухней – более 25 метров, несколькими санузлами, просторными комнатами и эксклюзивным ремонтом, цена на которые перевалила за 700 миллионов рублей. Такие предложения фигурировали по адресам: Пулихова, 29, Гвардейской, 14, Коммунистической,14 и Калинина, 7А.

Самыми дорогими улицами можно считать Логойский тракт – здесь продано несколько квартир стоимостью более 800 миллионов рублей каждая, и улицу Светлую рядом с Севастопольским парком. Правда, здесь удивляет не аналогичная стоимость, а площадь квартир – больше 500 метров квадратных! А самой дорогой в этом году, по данным Национального кадастрового агентства, стала столичная квартира в доме №51 на улице Можайского – площадью 202 метра квадратных, которая была продана 1 марта за 1 миллиард 384 миллиона рублей. Несколькими днями ранее обрела новых хозяев квартира площадью по улице Богдановича, 120. ее стоимость составила на 331 миллион меньше.

Как признаются риэлтеры, есть в Минске и квартиры и за 1 миллион долларов – правда, спрос на них ограниченный, а потому они редко мелькают в таблицах предложений.

А вот самым дешевым вариантом покупки на вторичном рынке в этом году стала квартира площадью 24,5 метра квадратных по адресу проезд Сурикова, дом 3. Ее стоимость составила 27 миллионов рублей. В два раза больше попросили за квартиру по улице Надеждинская, д. 19. Как говорят специалисты рынка недвижимости, чаще всего это проблемные предложения: ветхое или жилье после пожара, либо в таких квартирах долгое время жили асоциальные люди.

Лидерами по количеству проданных квартир на начало 2011 года стали улицы Брестская, Леонида Беды, Олешева, Пионерская, Скрыганова, Логойский тракт, и, конечно же, проспекты – Рокоссовского и Независимости.

Многие минчане уже давно сообразили, что куда выгоднее не покупать квартиру у кого-то, а построить новую – и метраж, и планировка, и последующий ремонт в таком варианте – только на ваш выбор и кошелек. Второй год цены на новостройки в Минске колеблются на уровне 1000 долларов за «квадрат». Правда, сегодня коммерческие застройщики взяли тайм-аут на заключение договоров долевого строительства – говорят, ненадолго.

Итак, самые дешевые предложения для строительства — в Заводском районе столицы. Здесь активно застраиваются панельными домами улицы Одесская, Хабаровская, Ауэзова. Самое дорогое предложение – в Центральном районе: здесь возводятся жилые кварталы «Парус», «У Троицкого», «Славянский квартал». По количеству предложений стабильно лидируют Московский и Фрунзенский районы. В последнем совершается и самое большое количество сделок с недвижимостью. Хотя чему удивляться – он же и самый крупный в столице.