Валерий Полховский о валютном курсе: В течение нескольких месяцев все придет в свое русло

Почему Нацбанк пошел фактически на легализацию двух курсов? Что это даст?

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Это будет рыночный ориентир, который позволит нам нащупать «потолок» для текущего курса. Это позволит постепенно сблизить рыночный и официальный курсы и выйти на единый равновесный валютный курс. Тогда уже сами цены, сам курс будет отсеивать импорт, который для нас критичен, который не критичен.

Если курс будет складываться высокий, то товары будут дорожать. И население эти товары будет покупать с меньшей охотой. Соответственно, рыночными механизмами отсеется импорт и останется тот, который наиболее значим для белорусских агентов. В целом эта мера будет воспринята позитивно. Рыночные механизмы позволят импортерам рискованно работать.

Даже на текущий момент курс намного завышен психологически. Существует определенный навес из спроса и предложения, который сложился в результате текущей ситуации. Будет, конечно, определенный ажиотажный спрос. Обычно в таких условиях рыночное равновесие смещается вверх. Потом курс будет постепенно нащупывать свой реальный экономический уровень.

Все зависит от того, в каком «потолке» он окажется. Если 3.900 – 4.100, как озвучивало Правительство, сложно сказать. Я думаю, в течение нескольких месяцев все придет в свое русло.

Импортеры должны ощутить, как потребитель отреагирует на повышение их цен. Если они увидят, что падает спрос, они будут продумывать какие-то другие схемы поставок, или импорт заменят другими товарами.

Можно ли сегодня говорить о том, что курс рубля повернулся в сторону долгой либерализации?

Валерий Полховский:

Я анализировал Послание Президента, и считаю, что вообще вся наша экономика поворачивается в сторону либерализации. Пытаются заглянуть в реструктуризацию национальной экономики. Это то, что давно надо было сделать. Необходимо создать отрасли с хорошими, чистыми импортерами.

Мне нравится, что будет реформирована скорее всего денежно-кредитная политика. Ее определенное ужесточение пойдет нашей экономике на пользу. Будут дорожать кредиты, будет повышаться ставка рефинансирования. Соответственно, пойдет процесс сжатия денежной массы. Будет понижаться покупательная способность экономических агентов относительно внешнего сектора. И, соответственно, это будет оказывать меньшее давление на экспорт и импорт.

Готовы ли люди психологически покупать валюту по рыночному курсу?

Валерий Полховский:

В нашем обществе сложились очень серьезные девальвационные ожидания. Есть большое количество экономических агентов, у которых на руках иностранная валюта. И они просто ждут повышения курса. В связи с этим они отказываются вступать в валютообменные операции.

Люди ожидают фиксации определенной прибыли. От этого рынок парализуется. Здесь необходимо применять меры.

Если курс сначала завышен, а потом пойдет на спад, это будет оказывать давление на девальвационные ожидания. У людей на руках будет так называемая «бумажная» прибыль, тогда можно ожидать приток валюты и пополнения золото-валютных резервов.

Что бы Вы посоветовали простым гражданам, которые решили перевести свои сбережения в валюту?

Валерий Полховский:

Предлагают диверсифицироваться между тремя валютами, которые входили в «корзину» валют. Анализ текущего спроса и предложения показывает, что на свободном рынке курс будет выше, чем официальный. Когда этот процесс произойдет, можно постепенно перекладываться на национальную валюту.