Бюджет-2007 выполнен в полном объеме

Его профицит, то есть превышение доходов над расходами, составил около трех процентов. Год был сложным для формирования бюджетной политики. Ускорение инфляции, в первую очередь, было обусловлено ростом цен на российский природный газ более чем в 2 раза. Это вызвало рост затрат и цен производителей товаров и услуг. Кроме того, увеличились цены на продовольствие на мировых рынках. Несмотря на это, деловая и инвестиционная активность в большинстве отраслей экономики оставалась достаточно высокой. Бюджет прошлого года сохранил свою социальную направленность.