В Беларуси началась промышленная заготовка лекарственного сырья

Сельхозпредприятие "Большое Можейково" в Гродненской области единственное в республике специализируется на промышленном выращивании лечебных трав.

Это сельхозпредприятие уборочную компанию начинает раньше всех в Республике. Специальную технику выводят на поля уже в первых числах июня. Вот только урожай не совсем обычный, в промышленных масштабах здесь выращивают лекарственные травы. Пустырник, календула, валериана – этими культурами засеяны десятки гектаров. Самой урожайной считается ромашка. В год ее можно собирать до пяти раз.

Лекарственные травы не главное направление деятельности хозяйства. Как и в большинстве сельхозпредприятий, здесь в основном выращивают рожь и озимые. Целебные же травы занимают всего 25% всех площадей. Однако, несмотря на большую затратность, говорят специалисты, выгода очевидна.

В последние годы спрос на лекарственные травы вырос не только в Беларуси, но и за рубежом. Вся продукция уходит прямо с колес. Чтобы выполнить все заказы по договорам, в хозяйстве в два раза увеличили площадь посевов, но и этого не достаточно.

На сегодняшний день это единственное предприятие в Республике, которое развивает это направление в промышленных масштабах. При этом остается главным поставщиком сырья для отечественного фармакологического производства.

