Возможность предоставления Беларуси российского кредита изучают минфины двух стран

Об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков.

Как подчеркнул дипломат, российская сторона готова предоставить такой кредит, но должна оценить целесообразность его выделения. Кроме того, Беларусь и Россия работают над новым проектом соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

Пока есть спорные моменты. Главный из них – неравные условия для субъектов хозяйствования. Белорусские предприятия из-за более высоких цен на энергоносители находятся в худшем положении по отношению к российским.

"Надо найти основополагающее решение – признать этот фактор и сразу определиться, что на старте худшее конкурентное состояние должно быть погашено, - Александр Суриков. - То есть, дотировано или субсидировано. Я думаю, что понимание будет достигнуто."

Сотрудничество Беларуси и России по мнению дипломата выходит на новый уровень. Сейчас активно развиваются кооперационные связи регионов. Во многом благодаря этому растёт двусторонний товарооборот. За четыре месяца он увеличился на две трети. Напомню, что в прошлом году две страны наторговали на 26 миллиардов долларов.

