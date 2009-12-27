Россия, Беларусь и Казахстан официально объявили о создании Таможенного союза

В последний месяц много и неоднозначно говорили о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Позднее, даже сравнили с Евросоюзом.

Логика в этом, конечно, есть. Ведь уже через два года, а «заработать» это самое пространство должно с 1 января 2012 года. Товар из Беларуси, например, в Казахстан будет перемещаться примерно также, как из Минска, скажем, в Молодечно. То же касается и соседней России, а возможно и других стран, которые пожелают в будущем также встать на рельсы новой интеграции. Союз без границ, без пошлин, без тарифов, и вообще без каких-либо ограничений, чьих бы то ни было олигархических интересов и политических игр. А, набившая оскомину, молочная война останется всего лишь неудачным примером из истории.

Именно так видится ближайшее будущее президентам трех стран: Беларуси, России и Казахстана. Пока трех. Ведь интерес к такому объединению не скрывают и другие лидеры государств СНГ. Неделю назад они собрались в удивительно красивом месте – «Ак Булак». Это подножье Талгарских гор в Казахстане, всего в нескольких километрах от Алматы. Неформальная встреча, ни к чему собственно не обязывала, но, как показывает практика, именно непринужденная беседа политиков оказывается в последствии самой ценной. И в мировой истории тому немало примеров.

Впервые после развала СССР в СНГ начался серьезный объединительный процесс. Будущее Таможенного союза рисуют весьма оптимистичными красками. Его называют не только очередным этапом сближения экономик, но и шагом к будущему экономическому союзу: по типу европейского.

Президентов встречали ночные горы Казахстана. Нурсултан Назарбаев позвал коллег-политиков не в столицу, а на окраину – к подножию красивого горного хребта.

Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев – вошли первыми. Но оказались не единственными. Следом появились президенты стран, не входящих в таможенную тройку, но похоже, желающие к ней присоединиться. И получился такой мини- СНГ в составе 7 человек.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

– Мы с вами находимся в прекрасном месте близ Алматы, чтобы обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Все политики по очереди озвучили свои комплименты необычному месту, куда их позвал Нурсултан Абишевич, и казахстанскому гостеприимству. Но хоть и неформально собрались, но к делу перешли сразу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– В Минске был сделан решительный шаг по формированию Единого экономического пространства. Присутствующие здесь наши коллеги, не просто в курсе дела, но и Таджикистан, Кыргызстан заявили о том, что они работают с нами над соответствующими проектами и готовы присоединиться к Таможенному союзу. Я думаю, это вполне возможно.

Эту встречу глав государств уже успели назвать громкой пиар-акцией. Даже появились сомневающиеся в ее истинности и подлинности очередного объединительного проекта.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

– Я думаю, время пиар-акций уже прошло. Сейчас уже должны говорить поступки, а не громкие, красивые слова. Приступить наконец-то к каким-то серьезным действиям, которые сделают российское экономическое пространство более привлекательным для республик бывшего Советского Союза, чем, возможно, тот же рынок Европейского союза.

Алексей Васильков, политолог информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

– Между нашими государствами, между Россией, Беларусью и Казахстаном существуют многочисленные связи, наши народы не забыли советское прошлое, но интеграция будет проходить на новой основе, на современной основе, по принципам Европейского союза, например.

Эксперты уже подсчитали прибыль будущего Союза. Она предполагается астрономической – примерно 400 миллиардов долларов.

Как-то уж так повелось у Президентов, что встретившись в неформальной обстановке, они быстрее находят общий язык, особенно в вопросах большой политики. На постсоветском пространстве, к примеру, главы государств, не стесненные официальным протоколом и не зажатые строгим дресс-кодом, приняли в свое время решение создать ЕврАзЭС и вот недавно – Таможенный союз.

Нурсултан Назарбаев:

– Проведение неформальных встреч стало доброй традицией. Я убежден в необходимости продолжать и развивать эту практику, позволяющую обсудить широкий спектр вопросов, которые нас всех интересуют.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

– Неформальные встречи такого рода оказываются весьма и весьма полезными. Действительно, в ходе этих встреч обсуждаются самые разные вопросы, причем без излишних протокольных и иных ограничений, обсуждаются в открытой манере и мы, иногда, достигаем неплохих результатов, просто даже таких прорывных.

На высокогорном курорте «Ак-Булак» близ Алматы приняли исторические решения. В Таможенный союз Казахстан, Беларусь, Россия вступают уже с 1 января, Единую Таможенную территорию оформят к 1 июля наступающего года. А вот с ЕЭП определяться к 1 января 2012. Хотя Беларусь по-прежнему придерживается точки зрения, что тормозить – себе дороже.

Александр Лукашенко:

– Но самое главное для нас сейчас, когда мы создали Единое экономическое пространство, не потерять темпы. Это очень важно в любом процессе. Как только темпы теряются, идет торможение по всем направлениям.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЭКООМ:

– Трудные переговоры, трудный диалог, но есть надежда, что наконец-то будет сделано большое интеграционное дело. Тем более, сейчас лидер России не связан грузом моральных обязательств по развалу Союза, которые лежали на его предшественниках и более свободен в своем выборе.

Петр Никитенко, академик, директор Института экономики НАН Беларуси:

– Как всегда, прежде чем объединиться, надо разъединиться. Когда неплохо себя чувствуют все, каждый считает, что он работает лучше, а живет хуже. Начинается разъединение. А потом, когда поработают в разъединительном пространстве, видят, что была сделана ошибка, поэтому начинают объединяться.

Союз без границ, без пошлин, без тарифов, без каких-либо ограничений. Товар трех стран в границах Беларуси, России и Казахстана будет передвигаться свободно. Дивиденды будут зарабатывать на этом сами производители, а не многочисленные посредники.

Петр Никитенко:

– Лао-Цзы еще пять веков до нашей эры сказал: чем больше запретов, тем больше растет воров и разбойников. Любое интеграционное объединение, которое убирает различные тарифные, таможенные регуляторы, имеются в виду препоны, только создает нормальное экономическое пространство.

Для СМИ решения о создании Таможенного союза и Единого экономического пространства стали темой номер один. Правда, по многолетней предновогодней традиции газовая и нефтяная проблематика стала вновь педалироваться.

Игорь Сечин, вице-премьер Российской Федерации:

– Российская сторона считает, что повышение цен на газ для Беларуси в следующем году Минск мог бы частично компенсировать за счет финансовых ресурсов, перечисляемых «Газпромом» для формирования уставной части капитала в «Белтрансгазе».

Алексей Васильков:

– Конечно, традиционно во взаимоотношениях России и стран постсоветского пространства, газовая и нефтяная тема возникают к Новому году. Но на данный момент мы и Российская Федерация являемся стратегическими союзниками, совместно строим Союзное государство, мы строим Таможенный союз уже теперь.

Сергей Кизима:

– Естественно, что потребители нефти и газа хотят получить максимально удобные для себя условия, а продавцы нефти и газа – максимально благоприятные для себя условия.

Игорь Сечин:

– Россия предлагает Беларуси беспошлинную нефть, но только для внутреннего потребления. Если белорусская сторона имеет намерение получить беспошлинные объемы внутреннего потребления нефти в следующем году, то мы должны подписать все правоустанавливающие документы еще в этом году. Я видел разные интерпретации, в том числе то, что российская сторона в очередной раз проиграла, – это касалось информации о беспошлинных поставках до девяти миллионов тонн нефти в год в направлении Беларуси.

Сергей Мусиенко:

– Россия, обладая богатствами, занимает уникальное место в том, что практически не развивает свой промышленный потенциал. Все эти 20 лет занимались больше бизнесом и продажей сырья. Наш опыт, в той же добыче нефти, на тех же условиях к западным компаниям в Едином таможенном пространстве, каких-то промышленных проектов, открывает широкие перспективы.

Лидеры России, Беларуси и Казахстана 7 дней назад официально уведомили мир, что создали Таможенный союз. Так что любые недомолвки, в том числе нефтегазовые, скорее всего, канут в лету. Серьезный объединительный проект, к которому приступили три страны, отправит в прошлое всякие намеки и догадки.