Контролирующие органы проконтролируют по Книге учета проверок

Все проверки предприятий и предпринимателей теперь должны фиксироваться в специальной книге учета.

Похожие журналы предписаний действовали и раньше. Однако сейчас разработана форма учета проверок в соответствии с новыми требованиями. Новинка позволит не только отразить самую полную информацию о планируемых и проводимых проверках, но и осуществлять контроль за их проведением. Это в свою очередь, поможет не допустить самопроизвольных проверок предприятий и бизнесменов. Книга учета может вестись как в бумажном, так и электронном виде.

Михаил Савенок, начальник главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РБ:

Если организация или контролирующий орган выходит на проверку, то он в обязательном порядке зафиксирует у себя в Книге учета данную проверку. И это действо подконтрольно иным контролирующим органам, которые проверяют правильность реализации указа 510, который регулирует контрольно-надзорную деятельность в нашей стране.