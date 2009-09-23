Белорусский лен вернет лидирующие позиции на мировом рынке

В модернизацию оршанского льнокомбината уже вложено порядка пятидесяти трех миллиардов рублей. И это только начало техперевооружения.

Оршанский льнокомбинат за последние три года изменился внешне и внутренне. Почти в каждом цеху новое оборудование. Это результат выполнения поручения Президента страны.

- Надо больше рекламы давать, чтобы покупали белорусский лён, - убежден начальник управления маркетинга и конъюнктуры рынка Оршанского льнокомбината Игорь Ещенко.

Льняной одежды с лейблом «Сделано в Беларуси» на белорусском рынке и на других рынках практически нет.

- Про дизайн вообще молчу. Турция более колоритная, - полагает продавец Инна Глухова.

Люди творческих профессий в льняной одежде готовы на сцене щеголять, но опасаются за зрительскую реакцию. Уж больно бесцветны и нефасонисты отечественные образцы.

- Цветовая гамма однообразная – это лен в сером исполнении, иногда есть полоска. Может, его красить нужно. Лен, конечно, прекрасный материал, изделия из него всем будет приятно

носить, - считает певица Надежда Балковая.

Белорусский производитель обещает исправиться. На оршанском льнокомбинате уже научились окрашивать лён в броские цвета. Сейчас осваивают новые фасоны одежды. А ещё пять лет назад львиную долю продукции составляла простая пряжа — 85 процентов.

- Сегодня этот объём снизился до 55%, и мы выходим на то, чтобы производить ткани и готовую одежду, - рассказал генеральный директор Оршанского льнокомбината Владимир Нестеренко.

Первые блины, как водится, комом. Хотели наладить массовый выпуск постельного белья, но и оно залёживается на складах.

- Устаревшее оборудование позволяет нам выпускать постельное бельё размером полтора метра. Тогда как на мировом рынке размеры 2.20-2.50, - рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Косинец.

Но эту ситуацию исправит уже третья очередь модернизации. На нее запланировано еще104 миллиарда рублей. Столь мощные вливания окупятся с лихвой, уверены в правительстве. Льнокомбинат уже начинает работать на прибыль.

- Надо проработать соотношение производство-продажа, чтобы продукция была востребована и на зарубежном рынке. А по качеству, мы посмотрели, продукция на 10 порядков выше, чем 2-3 года назад, - рассказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.

После завершения перевооружения оправдания переработчиков выслушиваться больше не будут. Аграрии научились выращивать качественный лён. Промышленники должны учиться его продавать.