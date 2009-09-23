Перенос рынка с Привокзальной площади Гомеля

Окончательное решение приняли.

Сегодня рынок не соответствует санитарным требованиям, не имеет необходимых подъездов и стоянок, да и внешний вид подкачал, не смотря на все усилия торгующих окультурить свои рабочие места.

- Очень жалко покидать насиженные места. А что делать. Хотим мы этого или не хотим, это лицо города и его нужно приводить в порядок, - полагает индивидуальный предприниматель Ольга Рабейкина.

Ольга Михайловна на привокзальном рынке работает уже 9 лет, сейчас обдумывает, куда выгоднее перенести бизнес. На это нужно время, а поэтому единственная просьба дать поработать на старом месте до самого начала строительства нового торгово-развлекательного центра.

О заботах торгующих сейчас думают и местные власти. На 19 городских рынках достаточно площадей, чтобы разместить всех предпринимателей с «пятачка».

- Рынок до начала проведения проектных работ закрываться не будет. И всем торгующим там предпринимателям будут предложены места на других рынках города, - рассказал заместитель председателя Гомельского горисполкома Олег Починок.

Когда на этом месте появится строительная техника, пока не ясно. Скорее всего, не раньше начала будущего года. Сейчас предстоит определить будущего владельца бойкого места.

Решение о проведении аукциона на проектирование и строительство новой гомельской достопримечательности уже принято. Так что, каким будет новое лицо привокзальной площади, станет известно совсем скоро.