Включение Беларуси, России и Казахстана в Всемирную таможенную организацию – жизненная необходимость

Об этом заявил генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия на встрече в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Также он сообщил, что Всемирная таможенная организация готова принять необходимые меры для того, чтобы смягчить влияние мирового финансового кризиса на бизнес-сообщества.

Кунио Микурия отметил, что белорусской таможне предстоит не только продолжать оказывать содействие в облегчении условий торговли, но и противодействовать нелегальному перемещению товаров. Ее опыт может стать примером для других стран.

Касаясь вопроса включения Беларуси, России и Казахстана во Всемирную торговую организацию, Кунио Микурия заявил, что это – жизненная необходимость. В сложных финансовых условиях недопустимо стремление защищать свои рынки путем политики протекционистских мер, подчеркнул он.

- Со своей стороны мы всячески поддерживаем вас в желании унифицировать процессы в соответствии с международными стандартами. Это, безусловно, облегчит вступление во Всемирную торговую организацию. Белорусская таможня строит свою работу так, чтобы содействовать продвижению торговли в сложной финансово-экономической ситуации. Ее опыт можно использовать и другим странам, - заявил Кунио Микурия.