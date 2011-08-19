Белорусские ВВС планируют оснастить новой техникой

Развитие военно-воздушных сил, а также ПВО будет идти с учетом мировых тенденций.

В военном ведомстве напомнили, что в 2006 году армия приобрела учебно-тренировочные самолеты Эл-39. А созданная учебно-тренировочная эскадрилья позволила готовить боевых летчиков непосредственно на территории страны.

Сейчас в частях авиации ВВС и войск ПВО проходят службу 17 военных летчиков-снайперов, а также 160 летчиков 1-2-го класса. Кроме того, о возросшем мастерстве белорусских военных говорят регулярные полеты с приземлением на аэродромные участки дорог.

А поздравить всех летчиков можно в это воскресенье. В Беларуси — День ВВС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».