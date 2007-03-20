Беларусь и Россия решают проблемные вопросы торгово-экономического сотрудничества

Страны подпишут соглашение о развитии торгово-экономического сотрудничества. Церемония подписания состоится в Министерстве экономического развития и торговли России. С белорусской стороны подпись под документом поставит вице-премьер Андрей Кобяков, с российской - глава Минэкономразвития Герман Греф. Проект документа был парафирован в январе в ходе переговоров в Москве. Он позволит урегулировать проблемные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ограничений в торговле между двумя странами.