Прямой эфир

Беларусь и Россия решают проблемные вопросы торгово-экономического сотрудничества

20 марта 2007 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Страны подпишут соглашение о развитии торгово-экономического сотрудничества. Церемония подписания состоится в Министерстве экономического развития и торговли России. С белорусской стороны подпись под документом поставит вице-премьер Андрей Кобяков, с российской - глава Минэкономразвития Герман Греф. Проект документа был парафирован в январе в ходе переговоров в Москве. Он позволит урегулировать проблемные вопросы торгово-экономического сотрудничества и ограничений в торговле между двумя странами.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 марта 2007 14:41

В Брестской области начат массовый сев яровых культур

19 марта 2007 12:24

Новые требования к Интернет-торговле

19 марта 2007 12:23

МТЗ выходит в регионы