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Белорусские и южно-корейские производители стали укрепляют дружбу

08 мая 2007 10:42
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Главы Национальной академии наук Беларуси и южно-корейской сталелитейной компании POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании.Документ закрепил намерения обеих сторон развивать взаимодействие по трем направлениям: научные разработки в области сталелитейных технологий, практическое сотрудничество, обмен опытом и специалистами, и инвестиции в разработку белорусских рудных месторождений. В частности стороны планируют проведение ряда взаимных консультаций и собираются активно информировать друг друга по всем актуальным проблемам и разработкам в данной сфере. Отметим, что южно-корейская компания основана в шестидесятые годы и входит в десятку крупнейших мировых производителей стали.
# Экономика

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