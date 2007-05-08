Белорусские и южно-корейские производители стали укрепляют дружбу

Главы Национальной академии наук Беларуси и южно-корейской сталелитейной компании POSCO подписали Меморандум о взаимопонимании.Документ закрепил намерения обеих сторон развивать взаимодействие по трем направлениям: научные разработки в области сталелитейных технологий, практическое сотрудничество, обмен опытом и специалистами, и инвестиции в разработку белорусских рудных месторождений. В частности стороны планируют проведение ряда взаимных консультаций и собираются активно информировать друг друга по всем актуальным проблемам и разработкам в данной сфере. Отметим, что южно-корейская компания основана в шестидесятые годы и входит в десятку крупнейших мировых производителей стали.