Белорусская калийная компания успешно продает свою продукцию и приобретает все новых потребителей

Так сегодня предприятие посещала бразильская делегация. Их приятно удивили качество и объемы выпускаемой продукции. А значит впереди новые контракты.

Легко и непринуждённо гендиректор Беларуськалия с утра почти договорился о поставке в Бразилию 2 миллионов тонн калия. Хотя это для белорусов не так уж и сложно. Сегодня только мы можем в таком объёме произвести калий в форме гранулированного концентрата. Удобрения в другом виде бразильцев просто не интересуют.

650 метров вниз. И у бразильской делегации три часа на изучение подземных коридоров Солигорска. Вопросы у партнёров – вполне конкретные. Например, проходческий комбайн и его возможности. Когда слышат – до 200 тысяч тонн в месяц – уже ничему не удивляются. Даже тому, что уши здесь постоянно закладывает. Многие бразильцы в шахте не впервой. И им есть, с чем сравнить.

Удивительно, но факт. Сегодня Беларуськалий единственный производитель удобрений в мире, который строит два рудника. После ввода в эксплуатацию последнего в 2012-ом, экспортный ресурс калийной компании вырастет ещё на полтора-два миллиона тонн. Специалисты посчитали - это именно то количество удобрений, которого сегодня так не хватает для удовлетворения интересов мировых импортёров. А это значит, что первыми мы будем ещё как минимум лет десять – именно столько времени нужно на строительство одного подземного города.

Количество пахотных земель увеличивают. Биотоплива производят всё больше. В результате рынок Бразилии один из самых быстрорастущих по потреблению удобрений. Та же самая ситуация – в Китае и Индии. Нарастающий ком продовольственного кризиса сделал эти три страны – нашими крупнейшими партнёрами. Т.е. фактически даже три представительства нашей калийной компании в Пекине, Сан-Паулу и Нью-Дели уже позволяют нам держать треть мирового калийного рынка и ежегодно приносят миллионы долларов дохода. Не говоря уже о других партнёрах.

