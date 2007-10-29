Сроки ввоза в Россию белорусских молочных продуктов продлены

Россия перенесла сроки выдачи разрешений на ввоз молочной продукции с белорусских аттестованных предприятий.

Отечественные молокоперерабатывающие предприятия могут по-прежнему беспрепятственно экспортировать свою продукцию в российские регионы, не ожидая официального заключения аттестации Россельхознадзора. Такое решение российской стороны продиктовано необходимостью насыщения российского рынка молочной продукцией. В то же самое время договориться об увеличении квоты на ввоз в Россию сахара не удалось.

Рост цен в России на стратегически важные продукты - горячая тема последнего времени. Остужают ее переписыванием ценников в магазинах. С начала месяца стоимость молока, масла, сахара, хлеба и яиц в России выросла почти на четверть, прежде чем цены заморозили. Этот скачок цен может провалить планы по инфляции и предстоящие в России выборы. Премьер Зубков высказался о скорейшем устранении ограничительных мер в торговле между Россией и Беларусью. Тем более чем, что цены тут привлекательнее, чем в Прибалтике или, скажем, Польше.

Вернувшаяся из Москвы белорусская делегация договорились, что наши коммерческие фирмы будут по определенным договорам поставлять в Россию сухое цельное и обезжиренное молоко, сливочное масло, творог и говядину. Сроки выдачи разрешений продлили на 4 месяца. Мера понятная. Необходимо максимально быстро насытить российский рынок, испытывающий дефицит животноводческой продукции.

Россия нуждается в дешевом молоке, тем не менее газ союзному государству стремится продавать по мировым ценам. Не хочет пускать к себе на рынок и наш сахар. Как и планировалось, поставки из Беларуси составят 180 тысяч тонн. Дополнительные 50 тысяч тон одобрения не получили. Белорусская делегация договорилась о разработке совместной пятилетней программы по использованию сельхозпродукции и создания предсказуемых условий для взаимной торговли.

