Сегодня - Всемирный день качества

С 1989 года каждый второй четверг ноября отмечается международным сообществом как Всемирный день качества.

Сегодня именно качество является базисом для обеспечения устойчивого развития страны, улучшения жизни каждого человека и общества в целом.

Город в городе. Свои светофоры, свои пешеходные дорожки. С населением в 30000 человек "Минский автомобильный завод" - один из старейших и крупнейших автозаводов в СНГ. Основная продукция - грузовики, автобусы, прицепы, спецтехника. Главный принцип обеспечения качества - работа на потребителя.

С 1998 года на предприятии создано управление системы качества. Его цель - довести продукцию до уровня международных стандартов ИСО 9000. Получить сертификат этой серии - значит обеспечить доверие со стороны инвестиционных, страховых и юридических компаний. Это возможность получить ряд преимуществ при участии в тендерах и увеличить объем экспорта продукции.

В этом году Всемирный день качества отмечается 8 ноября. Новая госпрограмма "Качество" на 2007-2010 годы нацеливает деятельность предприятий на выпуск более качественной, безопасной, конкурентоспособной и энергоэффективной продукции.

С 1 декабря будут обязательно сертифицироваться услуги по ремонту бытовой радиоэлектроники, а с января 2008 года - отделочные работы в строительстве и услуги по ремонту измерительных устройств.

