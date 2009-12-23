Беларусь получила очередной транш кредита МВФ – 688 миллионов долларов

Такое решение принял Исполнительный совет Международного валютного фонда по завершению третьего обзора реализации программы «stand-by». Наша страна выполнила все ее обязательства и продолжит сотрудничество с МВФ.

К этой международной организации Беларусь обратилась за получением кредита более года назад. Чтобы увеличить свои золотовалютные резервы и создать «подушку безопасности» для стабильной работы всей экономики.

Первый транш кредита – 800 миллионов долларов – страна получила в январе нынешнего года. Второй – в июле. Третий – в октябре. В итоге – общий объем предоставленного МВФ займа составил около 2 миллиардов 870 миллионов долларов.

А вот Украине МВФ отказался выдать очередную часть кредита до президентских выборов. Они пройдут в январе 2010. Ранее правительство этой страны обращалось с просьбой смягчить требования фонда и продолжить сотрудничество. В прошлом году Международный валютный фонд открыл Украине кредитную линию на 16,5 миллиардов долларов. Деньги пошли на сокращение дефицита бюджета, оплату газа и стабилизацию экономики. В случае окончательного отказа МВФ по прогнозам экспертов украинскую экономику ждут не лучшие времена.