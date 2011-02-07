Беларусь намерена войти в 30-ку мировых государств с благоприятным деловым климатом

Отправной точкой для деловой инициативы уже стала Директива № 4. Положения документа позволят снизить издержки «частников», а значит повысить их конкурентоспособность товаров и услуг.

12 лет назад логопед Юля превратилась в «бизнес-вумен». Именно тогда они с мужем организовали маленькую парикмахерскую «на два стула». Сегодня три центра красоты со студией загара и косметическим кабинетом – их семейное дело. Бьюти-услуги востребованы по сей день. Частников в бытовой сфере – 90%.

Юлия Вилисова, владелица центра красоты:

Когда мы переорганизовывались с индивидуального предпринимательства в фирму, это было, наверное, лет шесть назад, больше месяца я занималась открытием фирмы, сбором бумажек, регистрации названия предприятии.

На сегодняшний день эта бумажная работа упразднена. И если человек хочет открыть фирму, то за один-два дня можно открыть полностью нормальную рабочую фирму.

Что официально называется «Год предприимчивости» хозяйка студии красоты переводит просто: «Хочешь жить – умей вертеться». Именно поэтому чета Вилисовых не боялась пускаться в, казалось бы, финансовые авантюры. Будь то кредиты или лизинг оборудования.

В итоге бизнес развивался по принципу «снежного кома», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От работы стали получать и деньги, и удовольствие. Тем более, что проверок и налогов стало меньше.

Юлия Вилисова, владелица центра красоты:

Отменен налог на услуги. Это экономия. Остаются деньги. Можно увеличить зарплату, можно потратить на дальнейшее развитие бизнеса.

Обустраивать белорусскую бизнес-среду начали не вчера. За последние несколько лет указы и декреты главы государства подготовили почву. Это и упрощенное налогообложение, уменьшение лицензированных видов деятельности, регистрация по заявительному принципу, свободное ценообразование, совершенствование надзорной работы и многое другое.

Анатолий Павлович, депутата палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

По уровню жизни мы должны приблизиться к среднеевропейским показателям.

Развитие среднего и малого предпринимательства должны сказать свою роль, потому что по развитым странам бизнес в структуре ВВП 40%-50-60%, а у нас задача в 30%, и этого даже будет недостаточно.

Расчет не только на сиюминутную выгоду, а на долгосрочный экономический эффект. Беларусь планирует войти в тридцатку государств с комфортными условиями для бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Точицкая, кандидат экономических наук:

Это позволит нашим предприятиям быть более конкурентоспособными, потому что все мероприятия, связанные и с Директивой № 4, которые будут разработаны, они направлены на улучшение бизнес-среды. Это снизит издержки малых предприятий в бизнесе и сделает их более конкурентоспособными.

Кстати, в Парламенте и дальше готовы идти от жизни и работать над базой законов. Тех, что поддержат инициативу, раскроют предпринимательскую жилку и желание действовать не по шаблону.