На смену акцентам качества 2010 года в Беларусь пришли активность, инициатива и предприимчивость

2011 год объявлен годом предприимчивости. Такое название призвано придать новый импульс развитию страны. Основной движущей силой должны стать как раз активность, инициатива и предприимчивость.

Символичный статус нового года мы решили разложить по буквам. Заключение от доктора филологии: «Предприимчивый» – исконно русское слово, которое имеет исключительно положительный смысл. Происходит от слова «Предпринять», а значит – приступить к чему-то с новой энергией и практичностью.

В контексте государственном вектор, конечно, полезный. Но, как в любом определении, специалисты и здесь нашли дополнительные смыслы.

Зинаида Харитончик, доктор филологических наук, профессор:

Умеющий предпринять нечто в нужный момент, естественно, и находчивый, и практичный. Это развитие того дополнительного положительно-оценочного смысла, который мы находим в слове «предприимчивый».

Еще одно значение слова заключается в умении создавать что-то новое. Например, начинать свой бизнес с нуля. Для многих белорусских предпринимателей нулевым километром, точкой отсчета, в своем деле стал целый комплекс принятых указов и декретов Президента по либерализации экономики.

Ирина воспользовалась уже их плодами. Свой бизнес открыла в сентябре прошлого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Свадебных салонов в Витебске много, а вот ее салон свадебной моды пока один. Ирина – профессиональный дизайнер. Если раньше держала творческую мастерскую скорее для души, то сейчас на своем ремесле получает доходы. И это только старт бизнес-карьеры, который оказался заразительным.

Ирина Красоцкая, индивидуальный предприниматель:

Мой пример послужил примером очень многим моим знакомым, которые тоже долго сомневались в себе, и сейчас вот, буквально с прошлого месяца, тоже начали заниматься предпринимательской деятельностью.

То, что к бизнесу и предпринимателям в Беларуси отношение особое, знает каждый. Начиная с 2008 года, вышли десятки указов, которые упростили налоговую, инвестиционную, экспортную систему. А квинтесенцией, чертой под всеми законами и постановлениями, стала четвертая Директива Президента.

Александр Калиновский, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, начальник управления предпринимательства:

Один из очень важных, ключевых вопросов Директивы – это увеличение вклада частного бизнеса, малого, среднего бизнеса в экономику Беларуси.

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Большую часть предприниматели занимают в отрасли торговли, общественного питания, предоставления бытовых услуг. Сегодня торговля – это практически 86% частная, бытовые услуги – 91% частные.

Проценты на уровне столицы говорят сами за себя. Ведь если бы от бизнеса не было прибыли, то им бы никто не занимался. Значит – выгодно. А если видеть шире, быть предприимчивым полезно каждому человеку.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:

Значит, мы будем думать, крутиться, выискивать какие-то мысли.

Я всю жизнь кручусь. Я являюсь и певцом, и предпринимателем, и артистом, и предприимчивым человеком, потому что это приносит свои результаты.

Символичный статус в Беларуси получает каждый новый год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это как напоминание всем, что такое хорошо. А еще – акцент, с помощью которого достигается успех в любом предприятии.