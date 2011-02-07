Сергей Кизима: Люди хотят гарантий, а они могут быть тогда, когда сомнительные инвестиции в страну не пускаются

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь Сергей Кизима.

Как Вы объясните тональность разговора Александра Лукашенко с инвестором «Юнимилк»?

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы имеем очень серьезные и грандиозные планы на эту отрасль, как основу будущего, именно возрастающего экспорта Беларуси, возрастающего, прежде всего, в ценовом значении. К примеру, не только молоко в цистерну закатали, простерилизовали, отправили в Российскую Федерацию, а нам нужно, к примеру, чтобы там дорогой сыр был произведен. Это уже не будет $1-1,5 за литр продукции, а $5-6 за килограмм готового сыра.

И с инвестором, прежде всего, разговаривали, исходя из этой простой статистики. Вы нам нужны с Вашими инвестициями в том случае, если помогаете нам решить эту конкретную проблему.

Президент и раньше говорил, и сейчас поставил перед Правительством задачу об увеличении инвестиций.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Возьмем целиком картину. По итогам прошлого года общая совокупная инвестиция у нас было около $17 млрд. В основном, это, конечно, наши внутренние инвестиции. Если брать США, то 80-90% инвестиций – это средства граждан США. А не иностранные инвестиции.

Иностранные инвестиции составляют 6-7%.

Нам еще предстоит подойти к этому уровню, и для этого мы должны, естественно, увеличивать как объем инвестиций, так и качество инвестиций. А если говорить об объеме, то у нас сейчас седьмое место в мире в процентном отношению к ВВП. На первом месте – Китай, на 99 – Россия, по уточненным данным.

Правительство намерено в этом году привлечь почти $6,5 млрд прямых инвестиций. Откуда возьмут инвестиции на такую сумму?

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В данный момент мы предложили сотни инвестиционных возможностей для любого желающего инвестора, естественно, на определенных условиях, чтобы нам не было обидно и он мог заработать.

У нас еще есть скрытый резерв, скажем так, как форсаж нашей экономики, который мы практически не использовали.

Можно продавать часть, соответственно, пакета акций крупных белорусских предприятий. Речь не идет о том, чтобы 100% акций продать того же «Белкалия». Нам это не нужно.

Одно дело, когда предприятие, даже крупное, мало кому известно, потому что акции не котируются и не торгуются. В этом случае капитализация оправила намного меньше, чем акции предприятий торгуются на бирже.

Если бы тот же «Белкалий» провел листинг, и определенный пакет акций стал торговаться на мировых биржах, можно было бы смело утверждать, что сразу после этого капитализация «Белкалия» выросла бы в 1,5-2 раза в ближайшие месяцы. Потом, возможно, и больше был бы рост. Если капитализация предприятия увеличивается в 1,5-2 раза, то она может брать больший объем необходимых инвестиционных ресурсов под меньший процент на большие сроки. Это выгода по всем этим трем параметрам.

Получается что? Продал 20-30% и получил за них хорошие деньги, которые инвестировал в ту или иную инновационную программу.

Оставшуюся часть государственного пакета акций может скоро стоить гораздо больше, чем стоили 100% пакета акций. То есть, в денежном плане государству это выгодно.

Если, к примеру, крупный пакет акций вашего предприятия, ранее – государственного, полностью куплен известным каким-то инвестором, то часть его имиджа, часть его влияния, часть его ауры распространяется и на ваше предприятие. И сразу гораздо легче становится делать то, что раньше было просто невозможно сделать.

Но самое главное в этом аспекте – это качество инвестиций. В силу того, что после краха Советского Союза мы оказались в очень сложной ситуации. А опыт общения с инвесторами и сейчас, и тогда показал, что иностранный инвестор не рвется, мягко говоря, нести самую продвинутую технологическую разработку, которая даст максимальную прибыль, нести ее, соответственно, за пределы тех стран, где он привык с ним работать.

Получается, что, с одной стороны, инвестор – это не есть очень хорошо.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Не всегда инвестор есть очень хорошо. Привожу простой пример. У нас, например, есть крупное предприятие, которое рентабельно, и, соответственно, каждый год дает крупную прибыль, например, $100 млн. Вы продаете это иностранцам. Вроде бы, да, хорошо, это иностранные инвестиции. И какую-то сумму денег вы получили. Но представьте, что в стране всего несколько десятков таких предприятий. Вы продали их все. Вроде, получили большую сумму денег. Потом вы их за 4-5 лет проели. А новые поступление, которые раньше были ежегодно, теперь в собственности инвестора, это его прибыль. И он это вывозит за рубеж. Возникает вопрос: «С чего тогда развиваться экономике?».

Местные люди хотят гарантий. А гарантии возможны, когда государство очень жестко регулирует этот процесс. И позволяет создать ситуацию, когда сомнительные инвестиции в страну не пускаются. Пускаются только такие инвестиции, которые позволят действительно развивать экономику.

А где та граница, когда нужно понять: то количество инвесторов, которых надо, мы уже впустили на рынок, а это уже будет перебор.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Например, Россия и Украина. Мы видели в 90-х годах, что практически за бесценок громадные, прибыльные на те времена предприятия, на прибыль от которых строились миллионы бесплатных квартир каждый год, вдруг престали платить налоги, став частными, перестали давать прежнюю выручку в бюджет, прибыль с них стала исчезать неведомо как и куда. Мы видели, что Украина, сделав все то, что ей советовали западные инвесторы, сейчас имеет валовой внутренний продукт в два раза меньше, чем в Беларуси. При том, что у нас сохранился государственный сектор.

Очень большие проблемы по привлечению инвесторов в высокими технологическими решениями, которые необходимы для нашей экономики, принуждают нас, все-таки, актуализировать вопрос, чтобы самим создавать высокие технологии. И, слава Богу, что у нас есть задел.

Можно взять Латвию, Литву, Эстонию. У них был хороший задел. Но где эти инженеры сейчас? Бармены, официанты во Франции, Ирландии уехали в другие страны, чтобы не потерять квалификацию.

Если в Латвии, Литве открывать завод, то нужно ввести, к примеру, французских, инженеров. В Беларуси этой проблемы нет.

У нас есть, соответственно, большой технический корпус. Никуда они не уехали, все остались. Более того, они были в деле. Не утратили квалификацию. Задел у нас есть.

Лучше быть разборчивым. Это очень тщательный выбор партнера, это очень честные намерения, прежде всего, чтобы все было честно и хорошо для обеих сторон. И ни у кого не было ножа за пазухой.