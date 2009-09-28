Беларусь компенсирует проценты по кредитам покупателям белорусских товаров за рубежом

Этот документ должен создать благоприятные условия для выхода отечественных товаров на зарубежные рынки.

Указ № 466 предполагает компенсацию Беларусью иностранным бизнесменам части процентов по кредитам, взятых ими для оптовых закупок нашей продукции.

Дело в том, что, например, в России установлен временный запрет на льготное кредитование для покупки товаров белорусских марок. Поэтому компенсация части процентных ставок по этим кредитов увеличила бы привлекательность нашей продукции.

Условия и порядок компенсации процентов будут осуществляться по договорам, заключаемым правительством с каждым из банков - нерезидентов Республики Беларусь.