Белорусским ИП-экспортерам предоставлены преференции

Сократить временные и финансовые затраты – именно на это направлен указ Президента, который вступит в силу 1 октября.

Документ значительно изменит работу индивидуальных предпринимателей, которые экспортируют товары именно белорусского производства.

Основные льготы касаются налогообложения: отныне, чтобы вывозить продукцию белорусского производства, не нужно будет платить с выручки подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Достаточно только раз в месяц заплатить 35 тысяч белорусских рублей - единый торговый сбор. На автомобиль, необходимый для этих целей, специальная лицензия, как ранее, не потребуется.

В Минэкономики отмечают, что этим указом решены многие проблемные вопросы, которые поднимались предпринимателями.