Беларусь подтверждает курс на активную приватизацию

Об этом премьер-министр Беларуси заявил на встрече с председателем наблюдательного совета ведущей польской инвестиционной и консалтинговой компании «AKJ Investments».

В белорусском правительстве подчеркнули, что почти половина экономики всей Беларуси – это уже акционерные предприятия. Сейчас в Беларуси создается и специальное агентство по приватизации. Однако смена формы собственности предприятий – не самоцель. Главная задача – активно привлекать инвестиции. В этом плане весьма полезен опыт польской компании, которая уже 20 лет участвует в приватизационных процессах в своей стране.

– Мы заинтересованы не в самой приватизации предприятий, а в том, чтобы наши предприятия рассматривались как предприятия, на которых можно создавать новые производства, новую конкурентоспособную продукцию, – отметил Сергей СИДОРСКИЙ.

Представители польской компании, которая уже 20 лет участвует в приватизационных процессах в своей стране, в Беларусь прибыли с пакетом предложений по реконструкции наших предприятий. Возможно также, что «AKJ Investments» войдет в число компаний, которые будут заниматься приватизацией и привлечением инвестиционных ресурсов по поручению белорусского правительства.