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Автотранспортные шины в качестве топлива

21 января 2008 16:45
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Такое ноу-хау внедрили на Красносельском цементном заводе - крупнейшем в Беларуси производителе стройматериалов. Использовать старые шины как альтернативу газовому топливу на заводе решили после изучения аналогичного опыта в Польше и Литве, где подобные технологии уже себя зарекомендовали. Сейчас в специальной установке на предприятии сжигают в среднем 23 тонны шин в сутки, в будущем этот объем увеличат. Экономия очевидна, одна тонна шин заменяет тысячу кубометров газа. Новый проект не только экономичен, но и экологически безопасен.
# Экономика

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