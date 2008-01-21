Автотранспортные шины в качестве топлива

Такое ноу-хау внедрили на Красносельском цементном заводе - крупнейшем в Беларуси производителе стройматериалов. Использовать старые шины как альтернативу газовому топливу на заводе решили после изучения аналогичного опыта в Польше и Литве, где подобные технологии уже себя зарекомендовали. Сейчас в специальной установке на предприятии сжигают в среднем 23 тонны шин в сутки, в будущем этот объем увеличат. Экономия очевидна, одна тонна шин заменяет тысячу кубометров газа. Новый проект не только экономичен, но и экологически безопасен.