В Беларуси будет разработан закон о ядерной энергетике

Александра Лукашенко интересовал ход выполнения ранее данных им поручений по реализации этого важного государственного проекта.
<Минский тракторный завод> и корпорация <Корпивенса> подписали документы о создании совместного предприятия.
На заводе <Белкоммунмаш> планируют выпустить сверхсовременный трамвай, который превзойдёт своих предшественников и по дизайну, и по качеству.
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