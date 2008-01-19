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В Беларуси будет разработан закон о ядерной энергетике

19 января 2008 18:21
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Об этом сегодня же заявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Энвер Бариев. Всего для создания нормативной базы в этой сфере будет принято около 100 документов.
# Экономика

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