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Приоритетное направление - поиск новых источников электроэнергии и модернизация производства

29 августа 2006 11:19
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До 2010 года Беларусь намерена сократить износ основных фондов топливно-энергетического комплекса на 14,5%, повысить эффективность функционирования энергосистемы и планирует вырабатывать 25% энергии в стране за счёт местных видов топлива. Всё это, по мнению специалистов, позволит обеспечить энергетическую безопасность Беларуси.

В производстве собственной электроэнергии и централизованного тепла 95% занимает природный газ, причём только из России. В нынешнем году Беларусь начала закупать электрическую энергию и в Украине. 
Ещё одно важное направление - модернизация основных производственных фондов. За прошлый год энергетики снизили их износ на 1,9%, а это 735 миллиардов рублей инвестиций в энергетический комплекс.

В соответствии с поручением главы государства о снижении зависимости Беларуси от импорта энергоносителей и обеспечении не менее 25% производства энергии в стране за счет местных видов топливных ресурсов необходимо в ближайшие годы резко увеличить их производство и потребление. Энергетики делают ставку на древесное топливо и торф. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов энергетический потенциал гидроресурсов. Также выработка электроэнергии возможна за счёт ветровых установок и использования солнечной энергии. Это может позволить получать 6,5 миллиардов кВтч. в год.

Укрепление энергетической безопасности является одним из приоритетов, во многом определяющим независимость страны в целом.

# Экономика

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