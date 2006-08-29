"Гомсельмаш" завершает поставки уборочной техники

В хозяйства Беларуси "Гомсельмаш" поставил 1.325 новых зерноуборочных комбайнов. Практически все машины приняли участие в жатве.

В этом сезоне поставки комбайнов, рассчитанных на уборку зерновых с урожайностью 25-30 ц/га, были уменьшены почти в три раза. Их сменили машины - "Полесье-10К", объем производства которых увеличен почти в 15 раз.

Сейчас "Гомсельмаш" завешает поставки кормоуборочной техники, а также машины для уборки картофеля и свеклы. К 1 сентября в хозяйства республики будет отправлено 110 картофелеуборочных комбайнов, такое же количество - свеклоуборочных комбайнов и агрегатов для подборки и погрузки корнеплодов.