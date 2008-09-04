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Александр Лукашенко принял с докладом Петра Прокоповича

04 сентября 2008 16:54
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Председатель правления Нацбанка сообщил, что белорусский рубль с начала года укрепился по отношению ко всем основным валютам – американскому доллару, евро и российскому рублю.
Такой уровень стабильности национальной валюты отмечен впервые. Президент также проинформирован о работе банковской системы с начала года. Все основные показатели денежно-кредитной политики выполняются в полном объеме. Успешно реализуется и программа развития банковского сектора до 2010 года.
 
Петр Прокопович подчеркнул, что по одному из главных показателей – наращиванию ресурсной базы банковской системы – пятилетняя программа уже практически выполнена. Ожидается, что к концу 10-го года ее объем превысит запланированный не менее чем в два раза.
# Экономика # Петр Прокопович

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