Александр Лукашенко принял с докладом Петра Прокоповича

Такой уровень стабильности национальной валюты отмечен впервые. Президент также проинформирован о работе банковской системы с начала года. Все основные показатели денежно-кредитной политики выполняются в полном объеме. Успешно реализуется и программа развития банковского сектора до 2010 года.

Петр Прокопович подчеркнул, что по одному из главных показателей – наращиванию ресурсной базы банковской системы – пятилетняя программа уже практически выполнена. Ожидается, что к концу 10-го года ее объем превысит запланированный не менее чем в два раза.



Председатель правления Нацбанка сообщил, что белорусский рубль с начала года укрепился по отношению ко всем основным валютам – американскому доллару, евро и российскому рублю.