В Правительстве заявляют о необходимости обеспечить достойную зарплату строителям

А главная претензия Правительства – слишком затянутые сроки проектирования. Темпы строительства в стране будут расти и необходимо сделать все, чтобы поддержать строительную сферу.

Как сблизить тех, кто проектирует с теми, кто строит? Зачастую от разработки проекта до закладки первого камня проходит длительное время. Проблему в правительстве видят в недоработках на стадии проектирования. И предлагают упростить нормативно-правовую базу и внедрить в нее европейские принципы.

Строительная отрасль как две стороны одной медали. С наращиваем объемов растут и потребности в усовершенствовании. Вот и сегодня, несмотря на строительный бум, проблем меньше не становится. Вопрос по-прежнему в главном, как сблизить тех, кто проектируют с теми, кто строит. Ведь как выясняется, четкой схемы взаимодействия у них пока нет.

300 объектов за три года. В условиях рыночной экономики с такими планами как говорится, времени на раскачку практически не осталось. Темпы же строительства по-прежнему невысоки. Проблему в правительстве видят в недоработках на стадии проектирования

Пути выхода ищут и сами проектировщики. В институте Белгоспроекта, например, с проблемами четко определились и по конкретной предложили свои решения. Начать, считают нужно с кадров. Во-первых, перевести подготовку специалистов в вузах на ускоренную четырехлетнюю систему обучения. С последующей годичной стажировкой. Два – для увеличения объемов строительства привлекать к проектам специально созданные творческие коллектива. И, безусловно самое важное, обеспечить проектировщикам достойную оплату труда.

Еще одно звено в этой цепи – инвесторы. Как отметил премьер, в Беларусь приходят крупные компании, которые готовы вкладывать в строительство объектов свыше 800 миллионов рублей. А потому и условия для них должны быть самые благоприятные. В целом же в градостроительство республики, считают министры, необходимо внедрять европейские принципы. В соответствие с зарубежными стандартами уже приведено почти 90% нормативно-правовых актов. Доработку оставшихся завершат в текущем году.

Называют цифру в тысячу долларов. Это позволит сократить отток специалистов за рубеж.