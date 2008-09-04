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Столичные машиностроители планируют потеснить четырехколесную продукцию известных мировых производителей

04 сентября 2008 16:49
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Конкурентом шведским и немецким автомобилям, работающим на сжатом природном газе, может стать новый автомобиль МАЗА. Проект разрабатывался совместно с чешскими специалистами. Пока на автомобиле уставлен газовый двигатель экологического стандарта ЕВРО-4. На будущее планируется применение двигателей ЕВРО-5 и Евро-6.

Новинка получила и свое название – ЭКОМАЗ. В ней конструкторы видят сразу два плюса – экологичность и экономичность. Пока четырколесному младенцу МАЗа предстоят сертификациионые испытания на полигонах Чехии. Затем автомобиль покатит покорять Европу.
# Экономика

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