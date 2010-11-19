Главы правительств СНГ встречаются в Санкт-Петербурге

Подготовка Договора о зоне свободной торговли. Эта тема сегодня — одна из основных на встрече глав правительств стран Содружества в Санкт-Петербурге. Речь пойдет и о формировании Таможенного союза, в частности, создание Единого экономического пространства — на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС.

На этот раз площадкой для общения сразу нескольких интеграционных объединений стала Президентская библиотека имени Ельцина в Санкт-Петербурге. Первое заседание глав правительств в узком составе началось за полдень. Как отметил председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин, за восемь месяцев товарооборот между странами вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задача сегодня — сохранить набранные темпы.

Вопрос торговли стал один из первых на заседании глав Правительств в расширенном составе. Здесь планируется обсудить более 20 вопросов: это создание и функционирование зоны свободной торговли, рынка мясомолочной продукции, повышение продовольственной безопасности.

Здесь же сегодня пройдет и заседание Межгоссовета ЕврАзЭС. Здесь намерены одобрить приоритеты и направления развития на 2011-2013 годы. Пройдет и очередное заседание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, где будут обсуждены вопросы Единого экономического пространства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».