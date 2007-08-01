Такой "здоровой" отметки в процентном соотношении достигла уборочная кампания на Витебщине.

Не смотря на ежедневные дожди, зерно убирается с полей. Все работы в области ведутся без отставания от намеченного графика. Зерносушильные комплексы работают с максимальной нагрузкой. А комбинаты хлебопродуктов получают высококачественное сырьё и в полном объёме.

В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома ходом нынешней уборочной кампании довольны. Показатель урожайности в некоторых хозяйствах Витебщины достигает 50 центнеров с гектара. Но и это ещё не предел, говорят хлеборобы. Лишь бы погода не подвела. Комбайны в полную мощность не работают из-за погоды, говорит Леонид Плешко, председатель комитета по сельскому хозяйству и

продовольствию Витоблисполкома. Практически ежедневно идут дожди. Но и в непогоду без дела механизаторы не сидят. Ремонт техники происходит как раз в перерывах между дождём и солнцем.

49 центнеров с гектара - такая высокая урожайность в хозяйстве "Рудаково" впервые за всю историю существования колхоза. Противосорняковые гербициды и удобрения, вносимые в почву весной, оправдали надежды хлеборобов. В хозяйстве уже разрабатывается улучшенная система защиты зерновых от сорняков и болезней. Через месяц введут в строй склад для хранения удобрений и гербицидов. А уже через несколько дней из нового сушильного комплекса выйдет первая партия высокоурожайного элитного зерна. Но это дело близкого будущего, а уже сегодня в хозяйстве начали работать над урожаем-2008. В почву вносят удобрения и сеют озимые.