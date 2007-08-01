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Жатва идет полным ходом

01 августа 2007 09:16
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Хозяйства Беларуси убрали зерновые на 57% запланированных площадей. В лидеры вышла Гомельская область, где скошено 68 %. Далее следуют Брестская, Гродненская и Минская области. Напомним, в столичном регионе накануне намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность по республике - 30 центнеров с гектара. Жатву в Беларуси планируется завершить до середины августа. В целом по республике валовой сбор зерна к сегодняшнему дню приближается к четырехмиллионному показателю. Это примерно на два миллиона тонн больше, чем было собрано на аналогичную дату в прошлом году.
# Экономика

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