Жатва идет полным ходом

Хозяйства Беларуси убрали зерновые на 57% запланированных площадей. В лидеры вышла Гомельская область, где скошено 68 %. Далее следуют Брестская, Гродненская и Минская области. Напомним, в столичном регионе накануне намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая. Средняя урожайность по республике - 30 центнеров с гектара. Жатву в Беларуси планируется завершить до середины августа. В целом по республике валовой сбор зерна к сегодняшнему дню приближается к четырехмиллионному показателю. Это примерно на два миллиона тонн больше, чем было собрано на аналогичную дату в прошлом году.