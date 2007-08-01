Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования

10,5% - такова теперь ставка рефинансирования Нацбанка.

Ее снижению способствует невысокий уровень инфляции: в первом полугодии он не превысил 4%. Такие меры направлены на дальнейшее удешевление кредитов для населения и предприятий. Национальный банк Беларуси и впредь намерен снижать ставку рефинансирования при условии, что уровень инфляции будет укладываться в прогнозный показатель.

Михаил Журавович, пресс-секретарь Национального банка Республики Беларусь: "Ставка рефинансирования - своеобразный барометр процентной политики Нацбанка и поэтому она в первую очередь направлена на то, чтобы защитить национальную валюту от обесценивания. В том числе и вклады, и другие виды сбережения населения. И здесь влияет на ее величину ряд факторов. Прежде всего, это уровень инфляции и ситуация на валютном и других рынках."

