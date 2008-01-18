2008-й на заводе <Белкоммунмаш> назван Годом трамвая

На заводе <Белкоммунмаш> планируют выпустить сверхсовременный трамвай, который превзойдёт своих предшественников и по дизайну, и по качеству. В основу лягут белорусские разработки по троллейбусу четвёртого поколения, который успешно завоёвывает внутренний и внешний рынки. Новая машина будет низкопольной, бесшумной и сможет развивать скорость до 120 километров в час. Сейчас идет работа по созданию нового трамвая, а уже в конце февраля задумку воплотят в жизнь. Сейчас работа по созданию нового трамвая идёт на бумаге, а уже в конце февраля задумку воплотят в железе.