Прямой эфир

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЧТЕНИЕ СТИХОВ

14 марта 2012 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание-внимание! Мы ищем талантливых ребятишек! Объявляем конкурс на лучшее чтение стихов детьми! Мы ждем на официальных страницах телеканала СТВ «В контакте» и «Facebook» видео, как ребенок зачитывает стих. У нас нет ограничений по жанру, форме, а также особенностям исполнения рифмованных строк. Если у вас уже есть такой ролик - смело размещайте! А если нет - это прекрасный повод запечатлеть талант вашего ребенка на долгую память. Сделайте себе, близким и родным подарок, попадите в эфир программы «Студия хорошего настроения» и пусть о таланте вашего ребенка узнает вся страна!

# Конкурс # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Детские ходунки: для какого возраста предназначены, плюсы и минусы в использовании
12 марта 2012 07:04

Детские ходунки: для какого возраста предназначены, плюсы и минусы в использовании

22 февраля 2012 14:37

Тарелки для детей. Теперь ваш малыш вмиг съест любое блюдо!

08 февраля 2012 18:16

Малыш играет в настольный теннис. Невероятно!