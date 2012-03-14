ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ЧТЕНИЕ СТИХОВ

Внимание-внимание! Мы ищем талантливых ребятишек! Объявляем конкурс на лучшее чтение стихов детьми! Мы ждем на официальных страницах телеканала СТВ «В контакте» и «Facebook» видео, как ребенок зачитывает стих. У нас нет ограничений по жанру, форме, а также особенностям исполнения рифмованных строк. Если у вас уже есть такой ролик - смело размещайте! А если нет - это прекрасный повод запечатлеть талант вашего ребенка на долгую память. Сделайте себе, близким и родным подарок, попадите в эфир программы «Студия хорошего настроения» и пусть о таланте вашего ребенка узнает вся страна!