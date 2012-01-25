В минских школах увеличили нормы расходов на питание

Новости Беларуси. Двойная порция. В столичных школах и гимназиях увеличены нормы расходов на питание. Это позволило не только сделать подносы учеников весомее, но и разнообразить меню.

В рацион включили соки и свежие фрукты. Столовые полностью отказались от полуфабрикатов, а по интерьеру многие из них напоминают кафе. Отметим, что в столице работает 246 объектов школьного питания. Первоклассники и дети из малообеспеченных семей завтракают бесплатно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Груберова, технолог комбината школьного питания Октябрьского района:

Меню в основном у нас выдерживается. Дети получают в питание и творог, и рыбу, и продукты из птицы и мяса, колбасные изделия – то есть то, что положено по натуральным нормам.