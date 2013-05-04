В Лельчицком районе школьников кормили просроченным мясом целый год

Новости Беларуси. Всё лучшее детям! Этот простой советский лозунг забыли в Лельчицком районе. Школьников кормили просроченным мясом, использовав, в общей сложности – около 5 тонн продукта.

Схема в местном райпо была отлажена. Просроченное мясо из цеха полуфабрикатов, чтобы не выбрасывать, отправляли в детские учреждения, в том числе и дошкольные. Некоторые должностные лица Лельчицкого райпо уже привлечены к ответственности.

В Лельчицком районе свыше 3 тысяч детей. Питание в школах и детских садах организовано за бюджетные средства, по специальной государственной программе. И поставщик, казалось бы, выбран самый надёжный: Лельчицкое райпо на рынке уже три четверти века.

Людмила Трошко, заведующая детским садом №4 (Лельчицы):

Мы получаем каждое утро свежее мясо. Мясо всегда свежее, хорошее.

Не верят в недобросовестность поставщика и в местной гимназии. Хотя здесь само мясо видят редко, райпо доставляет в столовую уже готовые полуфабрикаты.

Галина Карапунарлы, директор Гимназии №1 (Лельчицы):

Мы получаем не мясо, а полуфабрикаты, и мы готовим их. И какое оно может быть некачественное? У нас есть дежурный администратор, который каждый день пробует всё. Да и заболеваний никаких не было

И тем не менее в случае с Лельчицким райпо уместно вспомнить принцип: «Доверяй, но проверяй». Как выяснилось, мясо на стол детям далеко не всегда поступало первой свежести. Отмечены случаи просрочки и в 5 дней. Причём по документам всё было в порядке.

Дмитрий Гришечкин, ведущий специалист Комитета госконтроля Гомельской области:

Накладные на мясо выписывались на момент отгрузки, а не на момент фактической разделки туш. Школы поэтому не могли проконтролировать что-то документально. Полагались на свой глаз. Осматривали визуально.

По накладным райпо уже просроченное мясо после отгрузки школам чудесным образом вновь обретало первую свежесть.

Таким образом, лельчицкие школьники за год съели почти пять тонн просроченного мяса. То есть в среднем каждая третья котлета была несоответствующего качества.

А в самом райпо уверяют: мясо было самым свежим. Просто в бумаги закралась неточность.

Константин Хомич, председатель Лельчицкого Райпо:

По документам это нарушение. На отдельную тушь нужно было отдельный акт переработки составлять. А она составляла сразу на всю партию.

Человеческий фактор, бумажная ошибка... Неточности в документации Лельчицкого райпо в ближайшее время могут стать поводом для возбуждения уголовных дел. Ведь мясное дело не единственное, которое привлекло внимание следователей. В Лельчицком райпо занимались еще и «политикой кредитования».

Некоторые работники, например, ежемесячно покупали товары под честное слово. Причем суммы в 4 раза превышали их среднемесячную зарплату. За махинации с кредитами от должности уже отстранён главный бухгалтер потребобщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.