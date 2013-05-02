ЖЭС не обновляет детскую площадку, потому что в доме проживает только 1 ребенок

Новости Минска. Дети, как известно, - цветы жизни. Но печально, когда клумбы для их выращивания уже заняты, а во дворе нет детской песочницы... Подробности в этом сюжете. Его тему прислала форумчанка сайта СТВ Марусечка.

«Жизнь - детская площадка» - утверждал герой американского фильма «Всегда говори «Да!». Судя по этой фразе, в Швеции жизнь детей особенно вкусна, ведь там располагается одна из самых необычных детских площадок в мире, фруктов и ароматов. Причудливое игровое оборудование в форме банана, груши, апельсина, клубники и других манящих плодов находится в Стокгольме.

Жительница Минска, молодая мама, от таких изысков далека. В ее дворе по улице Сурганова, 51 всего лишь 3 игровых предмета, да и те с отпечатком давности и изношенности.

Марусечка:

Вот с ребенком первый год гуляем. Гулять негде. Горка, качели и «паутинка» уже больше 40 лет стоят на этом месте. Покрасят, больше ничего не делают.

Вид детских сооружений удручает: горка и качели расписаны фломастерами, пусть и цензурными словами, краска с «паутинки» отваливается клочьями. Да и устойчивость этих конструкций не на высоте. К тому же, рядом, через забор, детский сад, который дразнит обилием игрового оборудования и веселыми детскими голосами.

Марусечка:

Обращалась много раз в ЖЭС, никаких изменений. Скамейки были, нет скамеек, одна осталась. Одна была сделана до земли, только ребенок мог на ней сидеть. Детям вообще негде играть. В садах - нельзя, не пускают, а тут негде.

Женщина уверена: ЖЭС должен бесплатно заменить игровое оборудование в ее дворе. Во время съемок соседи демонстративно кричали из окон: «Детская площадка у нас - в негодном состоянии!». За комментарием долго идти не пришлось: ЖЭС-49, обслуживающий дом героини, находится в соседнем дворе.

Ярослав Некрашевич, мастер участка:

По поводу проведения установки нового оборудования будем проводить ориентировочно на следующей неделе собрание, в процессе которого покажем жильцам прайсы, детское оборудование с примерной схемой расстановок, как оно будет устанавливаться. В процессе этого собрания будут собраны подписи жильцов, и на основании этого списка будут выполняться работы.

Почему же ЖЭС отказывается заменить игровые сооружения бесплатно, за счет средств государства? Все дело в программе обустройства детских площадок, в которую дом по улице Сурганова, 51, увы, не попал. В отличие от других 18 дворов…

Людмила Мальцева, директор ЖЭС-49 Первомайского района города Минска:

Учитывается население района, наличие детворы в жилых домах, где больше детей, там, конечно, обустраиваются современные детские площадки. На обслуживании на нашем участке - 30 дворов в жилых домах. Из них 18 за 2 последних года оснащены новым детским оборудованием, современным, дорогостоящим.

Ярослав Некрашевич, мастер участка:

Оборудование не обновлялось, потому что в этом доме проживает только одна семья с малолетним ребенком.

Получается, что для одного ребенка незачем сооружать современные развлекательные элементы. Обойдется и старыми… Главное, что оборудование есть в принципе, а качество уже вещь второстепенная. Работники ЖЭС-49 к тому же упрекают жильцов дома в небрежном отношении к детским устройствам.

Ярослав Некрашевич, мастер участка:

Были установлены пластмассовые качели где-то ориентировочно 2 года назад, после их установки были сломаны в течение месяца.

Установка обозначенной игровой триады обойдется минимум в 100-150 тысяч рублей, при условии, что на замену оборудования согласятся все жильцы дома. В чем мы сомневаемся… Соответственно, чем больше людей откажутся заплатить за «новинки», тем более высокая сумма ляжет на плечи согласных. Надеемся, что в числе последних не останется только семейство Лидовых.

В завершение некоторым ответственным дядям и тетям хочется сказать следующее. Уважаемые, любите детей! Потому что именно они однажды будут решать, в какой дом престарелых вас поместить, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.