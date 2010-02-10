Видео. 2-ой этап Кубка РБ по скоростному маневрированию

Прошли соревнования по скоростному маневрированию, организованные Школой экстремального вождения Сергея Овчинникова.

В зимней гонке участвовали как опытные спортсмены, так и дебютанты на стандартных автомобилях. Естественно, для участия в классифицируемом зачете требовалось приобретение лицензии БАФ, а для участия в любительской гонке достаточно лишь водительского удостоверения. Причем «любителей» оказалось в два с половиной раза больше, чем «спортсменов» - 25 против 10! Всего на старт вышло 35 участников.

Примечательно, что наравне с мужчинами соревновались 7 девушек, которые по результатам гонки доказали, что могут водить автомобиль ни чем не хуже мужчин. Также заметим, что большая половина участников заявилась на переднеприводных автомобилях – их было 20, плюс 4 заднеприводных и 11 полноприводных машин, которые, безусловно, давали определенное преимущество на покрытой льдом площадке.

Соревнования проходили на территории Республиканского полигона НАН Беларуси, и на относительно небольшой площадке при помощи ограничительных пилонов была построена интересная трасса, на которой хватало и быстрых участков, и медленных отрезков. Безусловно, сложность участникам создавало покрытие: если в самом начале гонки под колесами еще был снег, то ближе к середине соревнований его раскатали в лед, который требовал повышенной аккуратности. Кто этого не понимал, неминуемо попадал в снежные брустверы и терял время. А ошибаться было нельзя: в зачет шли все четыре проезда.

Самым главным сюрпризом стало уверенное выступление представительниц слабого пола. В зачете классифицируемых соревнований в полноприводном классе второе место заняла Ольга Колтунова, выступающая на Subaru Impreza, а в переднеприводном классе третий результат показала Ольга Захарова, выступающая на раллийном автомобиле Citroen Saxo. Кстати, Ольга участвует штурманом в раллийных соревнованиях и имеет богатый опыт.

Что касается любительской категории, то в зачете полноприводников второе место у Ирины Василевской на Audi TT. А в абсолютном зачет классифицируемых соревнований победу праздновал Иван Давыденко на Subaru Impreza. Среди любителей в абсолютном зачете первым оказался Илья Туревич на Honda Civic .

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY